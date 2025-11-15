2025年もクリスマスまであと少し。ホリデーシーズンにおさえておきたいのは、一緒に楽しむ相手に喜ばれる、ハズさないクリスマスケーキだ。家族とシェアしやすいのはもちろん、友人宅への手土産にも最適な東京都内のホテルのクリスマスケーキをご紹介。大人も心躍る、遊び心がきいたスイーツとともに、おいしいひとときを過ごしてみては。1.『コンラッド東京』の「オルネ・ド・サパン」新交通ゆりかもめ「汐留駅」から徒歩1分のホ