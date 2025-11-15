「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（23）が15日までに自身のインスタグラムを更新。秋服を披露した。りんごの絵文字を添えて「#めるのふく」と書き出しためるる。真っ赤なニットカーディガンが目を引く、カジュアルな秋服コーデを公開した。ファンからは「可愛いすぎ」「似合ってる！！」「目の保養」「めっちゃ珍しい」「赤似合う」「赤の服似合っててかわいい」「りんごめるたんかわいい」「色使いがとってもチャー