お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平（54）が14日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。ファンとの“全裸握手会”について話した。この日は、失礼なファンへの対応について出演者でトーク。その中で有田は「この間、ずっと俺のこと見てんのよ、2人ぐらいで。若者が」と自身の経験を語り始めた。「ずっと見てるけど、こっちがチラッと見ると何もなかったかのように。まあ別にいいやと思っ