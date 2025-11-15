ベネズエラのマドゥロ大統領が米国民に向けて団結を訴えた/Miraflores Palace/Handout/Reuters/File via CNN Newsource（CNN）ベネズエラのマドゥロ大統領は、首都カラカスで行われた集会の最中、CNNの取材に答え「米国民は米州地域の平和のためにベネズエラと団結すべきだ」と述べた。CNNが独占的に報じたマドゥロ氏の13日の言葉は、米国との緊張が高まる中で発せられたもの。米国は、ベネズエラからの麻薬運搬船とされる船舶を標