帝国データバンクはこのほど、企業の代表者における「趣味」が判明している約10万社について調査・分析を行った。 【調査結果】「ゴルフ」は圧倒的!「読書」「釣り」も根強い人気 社長の「趣味」は、老いも若きも「ゴルフ」－。調査によると、2025年における社長の趣味で最も多かったのは、半数近くに上る46.35％が回答した「ゴルフ」だった。ただ、過去5年間(2021年→2025年)の推移をみると、2021年(48.67％)か