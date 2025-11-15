韓米首脳が米海軍軍艦の韓国国内建造推進に合意した。両国は14日に公開した「ジョイントファクトシート」を通じてこれを文書化した。首脳レベルでこれに合意したのは初めてで、中国の海洋崛起を牽制するための米国の海軍力強化基調に韓国が参加すると解釈される余地がある。李在明（イ・ジェミョン）大統領はこの日午前の説明資料発表ブリーフィングで「（両国は）米国商船だけでなく米海軍艦艇の建造も大韓民国内で進行できるよう