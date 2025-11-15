14日、金正官（キム・ジョングァン）産業通商部長官とラトニック米商務長官が3500億ドル（約54兆円）規模の「韓米戦略的投資に関する了解覚書（MOU）」に署名した。7月30日の関税交渉で大きな枠組みの合意に至ってから107日ぶりだ。金長官はこの日午後、政府ソウル庁舎でブリーフィングを開き、「3500億ドルの戦略的投資運用に関する細部内容の合意に基づき『韓米戦略的投資に関する了解覚書』に署名した」と明らかにした。関連法