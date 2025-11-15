犬を不快にさせる『ベッド・寝床』3つの特徴 1.サイズや硬さが合っていない ベッドや寝床は、犬が体をしっかりと休めるようにしてあげる必要があります。 そこでまず考えたいのが、寝床のサイズです。犬の体に対して、大きすぎても小さすぎても犬は不快に感じることがあるので注意しましょう。 小さすぎるものでは、当然窮屈に感じてしまいますし、関節などに余計な負担がかかってしまうこともあります。 とはいえ、犬の体