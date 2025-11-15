3人の子どもを育てるパワフルウーマンが、リアルな日常を語ってくれた。移住を決意した理由は？日本とアメリカの学校の違いは？子育てだけじゃない“MINMI哲学”をひもといていくー。【写真】移住生活をエンジョイしているMINMI親子ほかの国ならもっと自由に生きられるのではないかと現在、アメリカ・ロサンゼルスに拠点を移し、日本とLAを往復しながら音楽活動を続けているMINMI。レゲエやヒップホップをルーツに、'02年