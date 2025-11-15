ドジャースは2球団とタッカー争奪戦か(C)Getty ImagesカブスからFAとなったカイル・タッカーの移籍先が注目されている。ドジャースが獲得の本命と噂されているが、米メディア『USA TODAY』のボブ・ナイチンゲール記者によれば、複数球団のGMがヤンキース、ブルージェイズに移籍する可能性もあると予想しており、3球団による争奪戦となるかもしれない。【写真】球団カメラマンが投稿した笑顔の大谷夫妻との3ショットを見るド