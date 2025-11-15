俳優の鈴木保奈美（59）が15日、自身のインスタグラムを更新。自然豊かな徳島県で過ごすプライベートな時間を共有した。【写真】「過ごし方が庶民的」ゆずを収穫する鈴木保奈美 ※2枚目鈴木は「ふと思い立って徳島県の山あいに暮らす友人を訪ね、ゆずの収穫をお手伝い」と報告し、7枚の写真をアップ。青空の下で枝いっぱいに黄色い実をつけたゆずの木からひとつずつ実を収穫する鈴木の姿や、コンテナいっぱいに詰められたゆず