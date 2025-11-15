AKB48の花田藍衣が、14日に公開されたWEBマガジン『ガラスガール』のカバーガールに登場。インタビューにも答え、困った時に相談する卒業生の名前を明かした。【写真】美脚がチラリ！ミニスカート姿を披露するAKB48・花田藍衣【インタビュー全文】■指原莉乃さんと仲良くなれました！――撮影おつかれさまです！カバーガール撮影はいかがでしたか？花田ソロの撮影は3回目なので、まだ緊張もありました。他にメンバーがいる