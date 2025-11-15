【ワシントン＝向井ゆう子】英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）は１４日、中国ＩＴ大手アリババ集団が、米国内を標的にした中国軍の作戦に技術提供している疑いがあると報じた。ＦＴが報じた米ホワイトハウス内部文書によると、アリババ従業員が、ソフトウェアなどの脆弱（ぜいじゃく）性を突く「ゼロデイ攻撃」に関する知識を中国軍に提供していた。米国に対する作戦の詳細は不明だが、サイバー攻撃に関連している可能性が