第50回エリザベス女王杯（16日・京都11R2200メートル芝16頭、G1）前日発売のオッズ（午前11時現在）が15日発表され、単勝はレガレイラが2.5倍で1番人気となった。リンクスティップが6.6倍、ココナッツブラウンが8.7倍で続いている。枠連は（1）―（4）が6.8倍、馬連は（7）―（13）が9.2倍、馬単は（7）―（16）が9.3倍、3連複は（7）―（13）―（16）が23.0倍、3連単は（7）―（13）―（16）が70.2倍で人気を集めている。