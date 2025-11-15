週末のきょう15日（土）~ あす16日（日）は、全国的に広く晴れ、暖かい陽気の秋晴れとなりそうです。日本列島は広く高気圧に覆われ、ほとんどの地域で晴れる見込みです。最高気温も20℃前後と、過ごしやすい週末になるでしょう。日本海側では、きょうは一部の地域では雲が広がりますが、大きな天気の崩れはなさそうです。また、北日本では、あす夜から17日（月）にかけて、次第に雨や雪が降る見込みです。週末は暖かい陽気ですが、