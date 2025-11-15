俳優の片岡凜さんが自身のインスタグラムで “刺さる言葉” を紡いでいます。 【写真を見る】【 片岡凜 】「思い出よりこれからの日々が素敵でありますように」冬物レザーで “ヤル気” の表情フォロワー共感「素敵な言葉」片岡さんは、茶系のふわふわめなビーニーをかぶり、そのほっこりさに反して衣装はハードめなレザーファッション。左胸に「C」というブランドロゴの入ったオーバーめな真黒のボンバージャケットに、タ