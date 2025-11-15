【モデルプレス＝2025/11/15】俳優の庄司浩平が13日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気俳優と遭遇したことを明かし、反響が寄せられている。【写真】庄司浩平が遭遇した人気俳優◆庄司浩平と柊太朗と遭遇で藤岡真威人が反応この日、庄司は「やせいの とうたろうに であった！ 『おっ、おう』『ま、また』 しか いえなかった！」とテレビ朝日系ドラマ「君とゆきて咲く〜新選組青春録〜」（2024）で共演した俳優の柊太朗と遭遇した