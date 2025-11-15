男子テニスで元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）が、１７日に開幕するツアー下部大会、横浜慶応チャレンジャー（横浜・慶応大蝮谷コート）で、約３か月ぶりに実戦復帰予定だ。その錦織戦を、急きょＷＯＷＯＷのオンデマンドで生配信する。大会は、錦織が会場で練習する動画を大会ＳＮＳにアップし、錦織の久々の国内大会参戦をアピールだ。錦織が、日本国内のツアー下部大会チャレンジャー・シリーズに出場すれば、自身