◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都・芝２２００メートル）＝１５日、栗東トレセン武豊騎手が騎乗するエリカエクスプレス（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は、坂路で最終調整。ゆったりとした身のこなしで駆け上がった。植山助手は「何の問題もなく、うまいこといったんじゃないかな」と満足げな表情を浮かべた。前走から中３週の参戦。テンションが上がらないように調整してきたが、同助