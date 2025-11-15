◆第５６回明治神宮野球大会▽２回戦神戸国際大付７―０中京大中京＝７回コールド＝（１５日・神宮）６年ぶり４度目出場の中京大中京（東海地区代表）が神戸国際大付（近畿地区代表）に０―７で７回コールド負けを喫し、準々決勝進出を逃した。エースナンバーを背負う安藤歩叶投手（２年）が初回に先頭打者本塁打を許すなど、４回までに３本塁打を献上。打線も５安打無得点と奮わなかった。高橋源一郎監督は「先頭打者に本