私と夫、小学4年生になる男女の双子で、東京都・調布市にあるキユーピーさんの見学施設「マヨテラス」におじゃましてきました！今回はその内容をレポートします。ついに見学開始！キユーピーギャラリーへ見学の順番は他のグループと同じエリアにならないように、そのときどきで異なるそうです。詳しい内容は「ぜひ実際に見学して体験してもらいたい！」という気持ちもあるので、今回は私たちが見学した内容を簡単にレポートした