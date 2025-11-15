今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【ソフトウェアトーク旅行】湯島天神＆巣鴨 晩秋彩る菊まつり【カスタムキャスト】』という笹梛リアさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）偶然にも都内2ヶ所で開催されていた菊まつりにお邪魔して来ました♪ 開催直後でまだまだ見頃は先な感じですが、菊の花を目一杯満喫出来ました！！湯島天神を訪れた投稿者の笹梛リアさん。菊まつりの幟を見つけ、寄ってみる