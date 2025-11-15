怪談師、城谷歩（わたる）の口演「ヨルゴ〜夜語〜」が19日午後7時半から福岡市中央区大名2丁目の「ROOMS」である。福岡の本の祭典「ブックオカ」の関連イベント。「怪談と夢野久作の夜」と題し、怪談に加えて、福岡市出身で怪奇幻想小説の奇才・夢野久作の作品世界を朗読で表現する。