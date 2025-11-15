＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン2日目◇14日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞厳しい表情を浮かべたまま、古江彩佳は最終18番のグリーンを下りた。1アンダー・18位でスタートした2日目に、4バーディ・5ボギー・1ダブルボギーの「73」を叩いた。トータル2オーバーでカットラインに1打及ばず、今季5度目の予選落ちとなった。《写真》古江彩佳、西村優菜、青木瀬令奈の古いFWは打痕がビッシリ「