関東地方は15日、高気圧に覆われ朝からスッキリと晴れています。午後も崩れはなく、行楽日和になりそうです。【午後の天気】南部、北部ともに夜にかけて晴れるでしょう。雨の心配もありません。日中の最高気温は、おおむね平年並みの18℃前後の所が多く、日中は過ごしやすいでしょう。【週間予報】16日も時折、雲が広がる程度で広く晴れるでしょう。その先もしばらく晴れの天気が続きますが、来週の中頃は12月並みの寒さの日もあり