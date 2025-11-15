阪神から日本ハムへのトレードが決まった島本浩也投手（３２）が１５日、あいさつなどのために尼崎のＳＧＬスタジアムを訪れた。私服姿で、小川や岡留らと言葉を交わして握手。奈良県出身で京都・福知山成美から阪神入団した左腕にとっては、人生で初めて関西を離れた暮らしが始まるのを前に、チームメートと惜別の時間を過ごす形となった。島本と日本ハム・伏見寅威捕手の交換トレードが１４日に両球団から発表された。