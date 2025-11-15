俳優の木村拓哉さん（53）が2025年11月13日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との2ショット写真と共に53歳の誕生日を報告、感謝のメッセージを寄せた。「行けるところまで行ったります！」木村さんは、「沢山のバースデーメッセージをありがとう！」といい、愛犬との2ショットを投稿。「何処まで行けるかは分かりませんが、行けるところまで行ったります！」と語り、「そんな気持ちで歩いていたら、9500歩を軽く超えてました....