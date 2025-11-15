グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。11月8日（土）の放送は、秦 基博さんが登場！ 2014年にリリースした楽曲「ひまわりの約束」の話や、テレビアニメ「太陽よりも眩しい星」のオープニングテーマとして書き下ろした楽曲「Stellar Days」について伺いました。（左から）潮紗理菜、秦 基博さん、遠山大輔◆「いろんな人がた