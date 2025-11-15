物忘れが激しいのは老化現象のひとつだと思う。この間も、知人の俳優さんがアトリエに来ることになったものの、顔はよくわかるのにどうしても名前が思い出せない。つい先日も遊びに来られて、そんなに日が経っていないのにもし最後まで名前が出てこなかったら困ります。そうこうしている間に本人が現われた。そして顔を見た途端、思い出した。竹中直人さんだった。【貴重ショット】当時28歳、あまりに美しい吉永小百合の「ひとり