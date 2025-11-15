１１月１５日の東京２Ｒ・２歳未勝利（芝１６００メートル＝１７頭立て）は、１番人気のスペルーチェ（牡、美浦・宮田敬介厩舎、父レイデオロ）が、デビュー２戦目で初勝利を挙げた。１０年の阪神ＪＦなど重賞３勝を挙げたレーヴディソールを母に持つ良血馬。勝ち時計は１分３４秒９（良）。スタートを決めて、道中は前に壁を作る形で７、８番手で運んだ。直線では内から外へ持ち出して、満を持してゴーサインを出すと鋭く反応