◇第56回明治神宮野球大会高校の部2回戦神戸国際大付 7―0 中京大中京（2025年11月15日神宮）明治神宮野球大会高校の部2回戦が15日に行われ、神戸国際大付（兵庫）は中京大中京（愛知）を7―0の7回コールド勝利で下し、2004年以来21年ぶりの初戦突破を決めた。1試合3発の強打を披露。1―0の2回先頭では、「5番・左翼」の石原悠資郎（2年）が右中間最深部へ高校通算15本塁打目となるソロを放った。「いい感触だったので