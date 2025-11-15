９日に投開票が行われた東京都葛飾区議選（定数４０）を巡り、区選挙管理委員会は１４日、鬼頭澄氏（３８）（立民）の当選を無効とする異議の申し出を受理したと発表した。１３日付。区選管によると、異議を申し出たのは同区議選に出馬し、次点で落選した斉藤大介氏（４６）（自民）。鬼頭氏について、居住実態が区外にあるとして当選の無効を求めているという。公職選挙法では、「選挙区内で３か月以上の居住実態」を被選挙