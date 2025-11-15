ロックミュージシャン・矢沢永吉（76）の長女で、ガールズバンド「PIGGY BANKS」のボーカル・矢沢洋子（40）が、夫との“顔出し”2ショットを披露した。【映像】矢沢洋子、父・矢沢永吉が娘と遊ぶ動画や家族ショットを公開2017年、元「ギターウルフ」のU.Gと結婚し、4歳と3歳の2人の娘を育てている洋子。Instagramで、家族との日常を発信していて、七五三での家族ショットや、父の巨大看板の前でポーズを決める娘たちの姿など