11月になり気温がグッと低くなりましたね。いつも以上に温かいお料理が恋しくなる季節です。とはいえ、仕事から帰って一から出汁を取ったり味付けを工夫したりするのは、なかなか大変。「市販の調味料だけで、1週間ちゃんとした夕食を作れるのか?」スーパーで手に入りやすい創味食品の調味料を使い、月曜から日曜まで、7日間の夕飯を実際に作って食レポしてみます。○【月曜日】すき焼きのたれで「月見牛丼」まずは月曜日から。月