フリーアナウンサーの中村仁美（46）が14日、自身のインスタグラムを更新。フジテレビ時代の同期の元アナウンサーとの再会ショットを投稿した。「先日のランチNYから一時帰国中の同期に三兄弟の育て方をあれこれ聞いた日」とつづり、元アナウンサーで現在はフジサンケイ・コミュニケーションズ・インターナショナル（FCI）に勤務する渡邉卓哉氏とのランチショットをアップした。「結論なるようになる私の大好きなニ