文化の日の翌日、11月4日。文化勲章を受章した日本野球界のレジェンドの王貞治、文化功労者に選出されたアニメ『ドラゴンボール』の孫悟空役の声優・野沢雅子をはじめ各界で功績を上げた受賞者らを、天皇皇后両陛下が皇居・宮殿に招いてお茶会を催された。会場では両陛下、秋篠宮ご夫妻、愛子さまと佳子さまのペアが、テーブルを回り、招待者と懇談された。この日、優しい笑顔で招待者と交流されていた雅子さまの装いについて、フ