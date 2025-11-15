15日朝、大分県日出町の実家で70代の母親の背中を刃物で刺したとして、48歳の男が殺人未遂の疑いで逮捕されました。 殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、住所・職業不詳の筒井英一郎容疑者（48）です。 警察によりますと筒井容疑者は15日午前5時50分ころ、日出町の実家で76歳の母親の背中を刃物で複数回刺すなどして殺害しようとした疑いがもたれています。 母親は搬送時には意識はあったということで、命に別状はないとみ