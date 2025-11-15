熊本県益城町と西原村を熊本空港経由で結ぶ『益城・西原空港ライナー』が10月に実証運行を開始しました。 【写真を見る】利用者が9人→30人に急増！「81歳の私でも使える」AI活用した “予約制乗合バス” が地域交通の課題を解決 地域が抱える公共交通の課題解決の一手として期待される「予約制乗合バス」を取材しました。 ※2025年10月24日放送 空港方面行きなのに『路線バスは1日3本』 これまで益城町と西原村は、