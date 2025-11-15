9月29日から放送が始まったNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。明治時代の松江を舞台に、異国から来た文学者・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）とその妻・セツをモデルにした夫婦の物語が描かれている。怪談や民話を通して人々の心の交流を紡ぐ本作は、幻想的な世界観とともに、実力派から新鮮な顔ぶれまで揃った俳優陣にも注目が集まっている。役柄と演技が見事に重なり、物語の世界に引き込まれている視聴者も多いのではないだろう