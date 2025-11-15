競技用のBMXに跨り、ブラウンのロングヘアをなびかせる美女。モデルのような出で立ちでありつつ、服装越しに伝わるアスリートのような筋肉……彼女はいったい何者なのか。BMXとは、「バイシクルモトクロス」の略で自転車競技の一種である。アメリカ西海岸のローティーンの間で盛んになり、’70年〜’80年代のアメリカ映画によく出てきた。子供たちが小さなBMXを乗り回し、芝生にゴロンと放り出すシーンを覚えている読者諸兄も多い