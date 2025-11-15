現職と新人による一騎打ちの選挙戦が繰り広げられている山形県真室川町の町長選挙は16日、投開票が行われます。真室川町長選に立候補しているのは届け出順に、現職で3回目の当選を目指す新田隆治さん（69）と新人で前の町議会副議長、小松健弥さん（61）の2人です。新田さんは町の総務課長や教育長を歴任したあと、2017年に現職との一騎打ちを制して初当選。保育料無償化などの子育て支援や、企業の新規採用への補助など雇用創出に