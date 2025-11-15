【新華社北京11月15日】中国自然資源部は14日、遼寧省で国内初となる千トン級の大型金鉱床「大東溝金鉱」が発見されたと発表した。金鉱石の確認埋蔵量は25億8600万トン、平均品位は1トン当たり0.56グラムで、金資源量は1444.49トンに達する。新中国成立以降に見つかった金鉱床としては最大規模となる。