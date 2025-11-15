【森友遺族・夫の死を巡る闘争記】森友事件「新たな事実はない」？ 高市首相のふざけた答弁に片山財務相は苦しい“言い訳”「きょうは赤木雅子さんも傍聴にいらしております」11月10日の衆議院予算委員会。立憲民主党の川内博史議員は、森友事件で命を絶った財務省近畿財務局の赤木俊夫さんの妻が傍聴に来ていることを告げた。その瞬間、委員会室の議員たちが一斉に傍聴席を振り返った。片山さつき財務大臣も大臣席から見つめて