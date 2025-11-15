森保一監督（57）率いる日本代表（世界ランク19位）は14日、愛知・豊田スタジアムでガーナ代表（同73位）とテストマッチを戦い、序盤からゲームを優位に進めた日本が2−0で快勝した。森保J指揮官が温める鎌田大地「W杯ボランチ」構想…欧州組を柔軟起用のメリットも前半16分、MF佐野海舟のパスをペナルティーエリア内で受けたFW南野拓実が、相手GKの動きを冷静に見ながらゴール右に流し込んだ。後半15分にはFW堂安律が追加点。