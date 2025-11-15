最も顕著な活躍をした選手に贈られるア、ナ両リーグのMVPが日本時間14日に発表され、ナ・リーグではドジャースの大谷翔平（31）が満票で選出された。ア・リーグでの選出も含めると3年連続4度目の受賞。4度の受賞はバリー・ボンズ（ジャイアンツなど）の7度に続き、単独で歴代2位となった。ドジャース大谷翔平が来季に向け早くも始動！「次のリングを取りに行く準備」の中身そんな大谷の来季の投手としての起用法に関して、ゴー