南海電鉄はこのほど、来年４月２４日から運行する観光列車「ＧＲＡＮ天空」の停車駅、料金、運行時間を発表した。難波―極楽橋の間で運行する新しい観光列車で、途中の停車駅は新今宮、天下茶屋、堺東、金剛、河内長野、林間田園都市、橋本、九度山の計８駅。料金はサービス内容に応じて設定され、１号車のリラックスシート、２号車のワイドビューシートは、難波から極楽橋間の乗車で大人１７００円（運賃込みで３１３０円）