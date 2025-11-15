食楽web ●蕎麦が好きでお酒が好きな小宮山雄飛さんが、美味しいお蕎麦屋さん、そして蕎麦屋呑みの魅力を伝える連載。今回は日本橋の名店『室町砂場 日本橋本店』を訪問。 明治2年創業、東京の蕎麦好きなら知らぬ者はいない、老舗中の老舗『室町砂場 日本橋本店』。 「砂場」というお店の名前の由来は、大阪城を作る際に砂を置いていた砂置き場にあったお蕎麦屋を、お客さんが「砂場」と呼び始めたことから。つまりは大阪が発