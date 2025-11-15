これは新手のパチンコビジネスか？11月14日に放送された「パーラーカチ盛りABEMA店」で、相撲芸人・あかつが一緒に実戦企画に臨んでいたちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎から台の交代を願い出たところ「出たら、半分の玉を私に」と、とんでもない提案をし始め、出演者たちを驚かせた。【映像】あかつが考えた“変なビジネス”の真相あかつ、ちゃんぴおんずの大崎、大ちゃんの3人は、「e牙狼12黄金騎士極限」で確率1/1750