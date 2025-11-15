メガネひとつで、これだけ雰囲気が変わるものか。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月14日の第1試合にEARTH JETS・逢川恵夢（協会）が出場。この日は、メガネをつけて試合会場に姿を見せると、即座にファンから「メガネ似合うなぁ、色気ある」「最高」という反応が寄せられた。【映像】大きなメガネをして出場した逢川恵夢（アップ）逢川は今シーズンから新規参入したEARTH JETSの紅一点。明るい性格でチームを盛り上げつつ、麻