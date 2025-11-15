雨が降る交差点で衝突事故が起こった瞬間がカメラにとらえられた。直進する撮影者の車に反対車線から交差点に入ってきた車が衝突。急ブレーキは間に合わなかった。雨の交差点で衝突事故が起きたのは、10月31日午後5時過ぎの香川・丸亀市。幼い子ども2人と買い物を終え、車で帰宅途中だったという目撃者が交差点に差しかかった時、目の前に右折してきた対向車が現れ、そのまま衝突した。事故に遭った直後、思わず「もうエグいって！